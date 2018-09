Wedel, Rosengarten / Polizei erbittet Zeugenhinweise

von shz.de

03. September 2018, 15:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 01.09.18, soll es in Wedel zu

Straftaten aus einer männlichen Jugendgruppe gekommen sein. Zwischen

04:15 und 04:25 Uhr erschienen insgesamt vier junge Frauen und ein

junger Mann auf dem Polizeirevier in Wedel. Eine der Frauen, eine

15-Jährige aus Hamburg, gab an, dass sie gegen 04:00 Uhr auf dem

Gelände der Gebrüder-Humboldt-Schule im Rosengarten nach

vorangegangenen verbalen Streitigkeiten von einem jungen Mann ins

Gesicht geschlagen worden sei. Der Täter war in Begleitung von vier

weiteren Männern, durch die sich die 15-Jährige bedroht fühlte. Sie

werden wie folgt beschrieben: 1. Person: schlank, etwa 20 Jahre,

zirka 170-175 cm groß, kurze Haare (Undercut) mit Locken, dunkle

Kleidung, wurde Mohammed genannt. 2. Person: kräftig, etwa 20 Jahre,

zirka 170-175 cm groß, Undercut, Schnauzbart, dunkle Kleidung, wurde

Ali genannt. 3. Person: etwa 20 Jahre, 170-175 cm groß, Vollbart,

Undercut, dunkle Hose, schwarze Jacke mit weißen Streifen auf der

Brust. 4. Person: etwa 20 Jahre, 170-175 cm groß, Undercut , dunkle

Kleidung. 5. Person: kräftig, etwa 20 Jahre, Cap (Schirm nach

hinten), lange Schlabberhose, Kapuzenpullover. Alle Fünf sollen ein

südosteuropäisches Erscheinungsbild haben.



Eine 18-Jährige schilderte zudem, dass sie am gleichen Ort

zwischen 03:00 und 04:00 Uhr aus einer Gruppe von jungen Männern

angegangen wurde. Zwei der Männer sollen dabei versucht haben, sie

zu entkleiden. Ein Dritter soll die beiden anderen davon abgehalten

haben. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: schlank,

etwa 26 Jahre, etwa 175 cm groß, schmales Gesicht, Vollbart, blaue

Adidas Jacke mit weißen Streifen, arabisches Erscheinungsbild. 2.

Person: etwa 172 cm groß, Locken, Drei-Tage-Bart, schmales Gesicht,

südeuropäisches Erscheinungsbild. 3. Person: etwa 173 cm groß, ovales

Gesicht, dunkles Haar, gepflegter kurzer Ziegenbart, Sportjacke,

südosteuropäisches Erscheinungsbild. 4. Person: kräftig, Ziegenbart,

südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei geht davon aus, dass

es sich um dieselbe Gruppierung handelt. Das Polizeirevier Wedel

(Tel. 04103-50180) und die Kriminalpolizei Pinneberg (Tel.

04101-2020) bitten um Hinweise. Wer hat die Taten beobachtet? Wer

kann Hinweise zu den gesuchten Personen geben?









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2024

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell