Wedel / Präventionsstreife im Bereich des Polizeirevieres Wedel

15. Februar 2019, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 14.02.2019, liefen

Polizeibeamte der Polizeidirektion Bad Segeberg im Bereich des

Polizeireviers Wedel sogenannte Präventionsstreifen. Die Streifen

setzen sich jeweils aus einem Beamten des Sachgebiets Prävention und

einem Beamten des Reviers zusammen. Die Präventionsstreifen machten

die Bürger im Bereich Einbruchschutz auf mögliche Schwachstellen an

ihren Häusern/Wohnungen aufmerksam. Sie sind Teil des Konzeptes der

Polizei bei der Bekämpfung der Wohnungseinbrüche. Die Streifen liefen

in Wedel, Uetersen, Neuendeich, Moorrege, Haseldorf, Holm und

Hetlingen. Die Beamten führten 47 Bürgergespräche, stellten vier

offene Schuppen, 21 offene Garagen, 30 ungesicherte Fahrräder, 24

Leitern und Aufstiegshilfen, eine offene Autotür und elf gekippte

Fenster fest (obwohl dort niemand Zuhause war). Unverschlossene

Wohnungen/Häuser sowie außen in der Haustür steckende Schlüssel

fanden die Beamten diesmal erfreulicherweise nicht vor.



Bei den Bürgergesprächen fiel den Beamten insbesondere die

Unsicherheit der Bürger bezüglich der aktuellen Thematik "falsche

Polizeibeamte " auf. Mehrere Bürger riefen auch bei der Polizei in

Wedel an und meldeten "auffällige Polizeibeamte." Unter https://www.p

olizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polize

i/ finden Sie diesbezüglich zahlreiche Informationen. Grundsätzlich

gilt: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis. Rufen Sie

beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche

Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder

lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig:

Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür

warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie

am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.









