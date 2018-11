Wedel - Polizei sucht Zeugen nach Raub

von shz.de

23. November 2018, 12:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den Nachmittagsstunden des 21. November

2018 ist es in Wedel zu einem Raub zum Nachteil einer Seniorin

gekommen. Die Polizei erbittet nun Zeugenhinweise.



Ersten polizeilichen Ermittlungen entsprechend machte eine

77-jährige Rentnerin aus Wedel gemeinsam mit einer Bekannten einen

Spaziergang. Zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr näherte sich den Frauen im

Bereich der Straße Möllers Park eine Gruppe drei bis vier

Jugendlichen. Eine Person aus dieser Gruppe trat an die Seniorin

heran und schlug ihr auf die Hand, in welcher sie Bargeld in einer

Höhe von 200 Euro mit sich trug. Mit dem dadurch zu Boden gefallenen

Geld flüchtete die Gruppe in Richtung Autal. Die Frau erlitt bei dem

Überfall leichte Verletzungen.



Täterbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter 04101 2020

entgegengenommen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



