Wedel - Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Hundeköder

20. Januar 2020, 10:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nach dem Fund von mehreren Fleischstückchen am Sonntag, den

19. Januar 2020, ermittelt der Umweltschutztrupp der Polizei.



Kurz vor 20 Uhr hatte ein Passant auf einem Trampelpfad in der Straße Autal,

nahe der Einmündung zur Rissener Straße, mehrere Fleischstückchen festgestellt.

Diese waren über mehrere Meter entlang des Weges verteilt. Er informierte die

Polizei. Beamte des Polizeireviers Wedel dokumentierten den Fund und stellten

die Fleischstücke sicher. Der Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und

Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht zu klären,

ob es sich bei den Fleischstückchen um vergiftete Hundeköder handelt.



Die Polizei rät in dem benannten Bereich zu erhöhter Aufmerksamkeit. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern

unter der Telefonnummer 04121-40920 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4496488

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell