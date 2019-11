Wedel - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Avatar_shz von shz.de

19. November 2019, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 19. November 2019, ist es in Wedel zu

einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem

Unfallverursacher.



Zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr parkte ein 50-Jähriger aus Niedersachsen seinen

Firmenwagen auf dem Parkstreifen der Feldstraße Höhe Hausnummer 6. Als er zu dem

Mercedes Sprinter zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Heck fest. Ein

Fahrzeug parkte zu dieser Zeit nicht mehr hinter dem Sprinter, auch machte kein

Unfallverursacher auf sich aufmerksam. Der 50-Jährige erstattete daraufhin

Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der Polizei.



Die Polizei Wedel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04103-50180 entgegengenommen.







Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell