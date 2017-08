Wedel - Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag

ist es im Bereich des Rathausplatzes zu einem Verkehrsunfall

gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte eine Radfahrerin

aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.50 Uhr in Höhe des

S-Bahnhofes und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte versorgten die 60-Jährige an der Unfallstelle und

transportieren sie im weiteren Verlauf in ein Hamburger Krankenhaus.



Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Unfallhergang bittet die Polizei

Wedel unter 04103-50180 um Zeugenhinweise.









07.Aug.2017