Wedel - Leiche aufgefunden

von shz.de

15. Oktober 2018, 17:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Freitag ist am Wedeler Elbufer

in Höhe des Hundestrandes eine leblose Person im Wasser festgestellt

worden. Feuerwehrleute bargen den Leichnam einer Frau aus der Elbe.



Gegen 14:35 Uhr sahen Passanten die im Wasser treibende leblose

Person und alarmierten umgehend Rettungskräfte und die Polizei. Die

eingetroffenen Polizeibeamten sperrten den Bereich weiträumig ab.



Bei der aufgefundenen Person handelt es sich um eine 81-jährige

Frau aus Hamburg, die dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach

Bezüge zu Wedel gehabt hat. Der Auffindesituation des Leichnams nach

ist von einer kurzen Liegedauer im Wasser, möglicherweise seit Mitte

der letzten Woche, auszugehen.



Die Obduktion der Leiche steht noch aus. Hinsichtlich der

Todesursache ermitteln die Beamten in alle Richtungen. Hinweise auf

ein Gewaltverbrechen liegen derzeit nicht vor.



Die Frau war mit einer schwarzen Jacke mit breitem Hüftgürtel

inklusive einer auffällig großen Schnalle, einer blauen Jeans sowie

dunklen Halbschuhen bekleidet. Um den Hals trug die Person ein mit

einer Art Leopardenmuster versehenes Halstuch.



Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und sucht in

diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise bezüglich der aufgefundenen

toten Person geben können. Wer hat die beschriebene Person im

Zeitraum seit Mitte der letzten Woche in Wedel im Bereich des

Elbufers gesehen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer

04101 202-0 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell