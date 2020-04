Wedel - Hund aus Gartenpforte befreit

Avatar_shz von shz.de

23. April 2020, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Vormittag ist es zur Befreiung eines eingeklemmten Mischlings aus einer Gartenpforte gekommen.



Anwohner aus der Feldstraße meldeten der Polizei Wedel den besagten Vierbeiner.



Der Hund dürfte sich beim Versuch durch die Pforte zu schlüpfen, in den Metallstreben eingeklemmt haben und konnte sich allein aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien.



Die Beamten versuchten, dass Tier vorsichtig durch sanftes Drücken aus der Pforte zu retten. Da eine Verletzung des Mischlings nicht ausgeschlossen werden konnten, brachen die Polizisten den Versuch allerdings ab.



Helfen konnten schließlich die Kameraden der Wedeler Feuerwehr: Mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers gelang den Helfern schließlich erfolgreich die Befreiung des Hundes.



Da der Hundehalter auf Anhieb nicht zu ermitteln war, übergaben die Beamten den Hund in die Obhut des Elmshorner Tierheims.



Die Identität des Hundehalters ist bislang noch unbekannt. Das Tier ist allerdings gechipt, so dass der Vierbeiner bald wieder wohlbehalten in die Obhut von Herrchen oder Frauchen gelangen sollte.



