Wedel - Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

18. September 2019, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 17.09.19, ist es in Wedel zu

einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gemeldet hat dies der

Unfallverursacher selbst, allerdings erst einen Tag später. Die

Polizei sucht nun den Halter des geschädigten Fahrzeugs.



Gegen 12:30 Uhr rangierte der 47-Jährige aus dem Kreis Pinneberg

mit seinem Honda auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Drogeriemarktes

in der Bahnhofstraße. Hierbei stieß er mit seinem Honda gegen einen

dunklen Kleinwagen und beschädigte diesen offenbar an der Front. Er

entfernte sich seinen Angaben zu Folge ohne weitere Veranlassungen

vom Unfallort. Am nächsten Tag erschien er beim Polizeirevier Wedel

und erstattete eine Selbstanzeige.



Die Verkehrsermittler suchen nun den Halter des dunklen

Kleinwagens, der zur benannten Zeit auf dem Parkplatz abgestellt war

und nun einen Schaden an der Fahrzeugfront haben dürfte. Die Beamten

des Polizeireviers Wedel sind unter der Telefonnummer 04103-50180

erreichbar.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell