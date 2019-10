Wedel - Folgemeldung zu: Drei Personen nach versuchtem Einbruch festgenommen - Drei Haftbefehle erlassen

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 09:15 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die drei am 24.10.19 in Wedel vorläufig

festgenommenen Frauen wurden am Freitag, den 25.10.19, auf Antrag der

Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Pinneberg vorgeführt.



Siehe Originalmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4414427



Es wurde gegen alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl

erlassen. Sie wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.









