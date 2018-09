Wedel - Festnahme von Kupferdieben

von shz.de

19. September 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Mittag ist es nach einem Diebstahl

von Kabeln in Wedel zur Festnahme der Tatverdächtigen in Pinneberg

gekommen.



Um 12:15 Uhr fiel aufmerksamen Zeugen in einem für den Abriss

vorgesehenen Objekt in der Rissener Straße ein Auto auf, das sich

unberechtigt auf dem Gelände befand.



Kurz darauf entfernte sich der Wagen mit Hamburger Kennzeichen

besetzt mit einer Frau und einem Mann.



Da der Verdacht des Diebstahls bestand, informierten die Zeugen

die Polizei.



Mehrere Streifen aus Wedel, Pinneberg und Rellingen übernahmen

daraufhin die Fahndung.



Beamte aus Rellingen stoppten den flüchtigen Wagen schließlich in

der Rellinger Straße in Pinneberg.



In dem Wagen fanden die Beamten mehrere Kabel aus dem

Abbruchgebäude und stellten diese sowie Tatwerkzeug sicher. Die

Polizisten nahmen die Frau (25) und den Mann (28) aus Hamburg

daraufhin mit auf das Pinneberger Polizeirevier.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten

die Tatverdächtigen aus Mangel an Haftgründen.



Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell