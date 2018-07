Wedel - Falsche Microsoft-Mitarbeiter am Telefon - Polizei warnt vor Betrugsmasche

von shz.de

11. Juli 2018, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Mittag ist es in Wedel zu mindestens

zwei Anrufen angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft gekommen.



Eine 58-Jährige erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf, in dem sich

eine Frau in englischer Sprache als angebliche Mitarbeiterin des

Softwareherstellers ausgab. Unter Vortäuschung angeblich zu

überprüfender Computerprobleme brachte die Anrufende die Rentnerin

dazu, mehrere Transaktionsnummer für ihr Online-Banking

herauszugeben.



Der Ehemann wollte Schlimmeres verhindern und eilte zur Bank. Bis

dahin hatten die Unbekannten bereits Gutscheine erlangt. Der Schaden

liegt im unteren dreistelligen Bereich.



Ein ähnlicher Anruf ging kurz zuvor bei einer 65-jährigen

Wedelerin ein. Hier meldete sich ein Mann der englisch mit mutmaßlich

indischem Akzent sprach. Der Computer der Dame sei gehackt worden.

Der Anrufer gewann durch Nennung einiger Zugangsdaten das Vertrauen

der Dame. Zur Reparatur ihres PCs sei eine aktuelle Microsoft-Lizenz

erforderlich. Zum Erwerb der Lizenz überwies die Rentnerin die

geforderten Beträge. Schließlich stutzig geworden, beendete die Frau

das Gespräch, woraufhin ihr Computer gesperrt wurde. Offenbar hatten

sich die Unbekannten während des Telefonats Zugang verschafft.



Ein Zusammenhang der Anrufe ist wahrscheinlich. Bei beiden Anrufen

wurden die identischen Nummern angezeigt. Erfahrungsgemäß operieren

die Täter aus dem Ausland.



Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen, bei denen Betrüger am

Werk sind und durch geschickte Gesprächsführung die Arglosigkeit

ihrer Opfer ausnutzen.



Weder die Polizei noch seriöse Unternehmen fragen nach etwaigen

Zugangsdaten jeglicher Art.









