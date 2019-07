Wedel - Eigentümer gestohlener Fahrräder gesucht

von shz.de

17. Juli 2019, 12:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Bereits am 5. Juli 2019 beschlagnahmten Beamte des Polizeireviers

Wedel eine große Menge Fahrräder in einem Keller eines

Mehrfamilienhauses.



Nach einem Hinweis auf vermutlich eingelagertes Diebesgut

erwirkten die ermittelnden Beamten einen Durchsuchungsbeschluss und

fanden in dem Kellerraum teilweise gut erhaltene Fahrräder bis zur

Decke hoch gestapelt vor.



In einem weiteren Kellerraum entdeckten die Ermittler noch mehr

Fahrräder. Die Polizeibeamten beschlagnahmten insgesamt 115 Räder.



Gegen den Tatverdächtigen, einen 56 Jahre alten Wedeler, wird

jetzt wegen des Verdachts auf Diebstahl, Unterschlagung und Hehlerei

ermittelt.



Die Polizei Wedel veröffentlicht nun Bilder eines großen Teils der

Fahrräder und bittet die rechtmäßigen Eigentümer, sich bei dem

Polizeirevier Wedel unter 04103/5018-0 zu melden.



Die Bilder der Räder können auf der Internetseite der

Landespolizei Schleswig-Holstein unter folgendem Link angesehen

werden:



www.t1p.de/1g5u









