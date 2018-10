Wedel - Der ehrliche Finder

von shz.de

12. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Ein 38-jähriger Mann aus Wedel hat sich

gestern als ehrlicher Finder erwiesen und seinem Mitmenschen aus

Berlin somit einen glücklichen Moment beschert.



Es sind oft die kleinen Dinge, die im Alltag zwar

selbstverständlich sein sollten, jedoch häufig unerwähnt bleiben,

obwohl sie lobenswert erscheinen und anderen Menschen eine Freude

bereiten.



Ein 38-jähriger Mann aus Wedel erschien am gestrigen Abend auf dem

örtlichen Polizeirevier und übergab den Beamten einen Rucksack

mitsamt einiger Wertegenstände sowie persönlicher Dokumente. Diesen

hatte er eigenen Angaben zufolge zuvor im Bereich des Strandweges

gefunden. Ein etwaiger Besitzer ließ sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort

seitens des Finders nicht ausmachen, infolgedessen der Mann den

Rucksack an sich nahm und die Wache in der Gorch-Fock-Straße

aufsuchte.



Die Polizisten konnten den Rucksack problemlos seinem Eigentümer

zuordnen. Der Mann aus Berlin geriet noch am selben Abend wieder in

den Besitz seiner persönlichen Sachen und verließ erleichtert das

Polizeirevier.









