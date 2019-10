Wedel - Demonstration gegen rechte Gewalt

Avatar_shz von shz.de

28. Oktober 2019, 21:35 Uhr

Wedel (ots) - Am Montagabend hat im Wedeler Innenstadtbereich eine Demonstration

mit mehreren Kundgebungen stattgefunden. Die Veranstalter hatten die Versammlung

im Vorfeld unter dem Motto "Das Schweigen brechen - Rassismus und rechten Terror

bekämpfen" angemeldet.



Aufgerufen durch mehrere Vereinigungen gegen Rechtsradikalismus schlossen sich

nach Schätzungen der Polizei etwa 120 Personen der Versammlung an. Nach einer

Auftaktkundgebung auf dem Rathausplatz folgten die Demonstrationsteilnehmer

gegen 19:30 Uhr der Bahnhofstraße bis hin zur Doppeleiche und nach einer

Zwischenkundgebung über die Rudolf-Breitscheid-Straße und B431 zurück in

Richtung des Bahnhofs. Nach einer Abschlusskundgebung löste sich die Versammlung

gegen 20:45 Uhr auf. Die Polizei, die die Versammlung hauptsächlich mit

verkehrslenkenden Maßnahmen begleitete, hatte keine besonderen Vorfälle zu

verzeichnen.



