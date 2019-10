Wedel - Bundespolizei macht "Hausbesuch" bei gesuchtem "Schwarzfahrer"

Avatar_shz von shz.de

03. Oktober 2019, 15:13 Uhr

Wedel (ots) - Gestern Abend (02.10.) gegen 18.15 Uhr machte die

Flensburger Bundespolizei einen "Hausbesuch" bei einem Mann in Wedel.

Die Beamten trafen den Mann auch an und eröffneten ihm einen

Haftbefehl.



Der 35-jährige Mann wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht, weil

er in vier Fällen "schwarzgefahren" und zur Ladung nicht erschienen

war. Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet.



Er hat eine Freiheitsstrafe von vier Monaten zu verbüßen. Er wurde

in die Justizvollzugsanstalt Itzehoe eingeliefert.









