Pinneberg (ots) -



Wedel: 2. Nachtrag zum Großfeuer in Wedel



Datum: Donnerstag, 25. Mai 2017, 2.53 Uhr Einsatzort: Wedel,

Rissener Straße Einsatz: FEU 7 (Feuer, sieben Löschzüge)



Wedel - Ergänzend zur Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad

Segeberg zum späten Auffinden von zwei vietnamesischen Köchen in dem

Brandobjekt teilt die Feuerwehr mit: Das Gebäude war im Untergeschoss

unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte grob inspiziert worden,

so weit dies möglich war. Vor Ort wurde gegenüber der Einsatzleitung

mitgeteilt, dass sie keine Personen mehr im Gebäude befinden sollten.

Etwa drei bis vier Stunden später gab es von Nachbarn einen Hinweis,

dass manchmal dort Personen nächtigen würden. Daraufhin ist ein Trupp

unter Atemschutz erneut in das Untergeschoss vorgegangen. Es hat sich

niemand bemerkbar gemacht. Unter Atemschutz arbeitende Feuerwehrleute

sind aber kaum zu überhören. Erst gegen 11.30 Uhr wurde der Feuerwehr

konkret gemeldet, dass zwei Angestellte des Restaurants noch vermisst

wurden. Daraufhin gingen erneut Feuerwehrkräfte zusammen mit einem

Restaurant-Mitarbeiter in den praktisch rauchfreien Trakt im

Untergeschoss vor, wo sich die beiden Köche wie von der Polizei

geschrieben in einem Toilettenraum verschanzt hatten. Das bedeutete

fünf Minuten Aufregung für die Feuerwehr. Diese aber legte sich dann

schnell, da beide Personen nach Sichtung durch den Rettungsdienst als

unverletzt galten. Wir bedauern, dass dieser Aspekt in der gestrigen

Berichterstattung untergegangen ist.



Nachdem die Einsatzstelle gestern gegen 15.30 Uhr vorübergehend

abgeschlossen wurde, ist die Feuerwehr Wedel um 17.20 Uhr erneut

alarmiert worden. Die Brandnester unter dem eingestürzten Dach hatten

wieder stärker zu brennen begonnen. Die Einsatzleitung entschied sich

daraufhin, den Bereich komplett mit Schaum zu fluten. Diese Maßnahmen

über das Wenderohr der Drehleiter dauerten vier Stunden. Zum Einsatz

kamen erneut 37 Kräfte.









