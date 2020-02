Weddingstedt: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 12:02 Uhr

Weddingstedt (ots) - Unter Drogeneinfluss und mit einem nicht versicherten Auto

war ein Mann am Montag in Weddingstedt unterwegs. Eine Streife überprüfte ihn

und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.



Um 13.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Mercedes´ auf der

Bundesstraße 5. Dabei stellten sie fest, dass der Wagen nicht versichert und die

Kennzeichen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. Der Beschuldigte

räumte ein, um diesen Umstand zu wissen - zudem gab er auf Nachfrage

bereitwillig zu, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bei

dem 44-Jährigen verlief positiv, worauf er sich der Entnahme einer Blutprobe

stellen musste.



Die Einsatzkräfte entstempelten die Kennzeichen und der Wagen verblieb zunächst

am Anhalteort. Der aus Nordrhein-Westfalen Stammende muss sich nun wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Führens eines

Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.



Merle Neufeld



