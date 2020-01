Weddingstedt: Katzen mit Luftgewehr beschossen

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 12:53 Uhr

Weddingstedt (ots) - In Weddingstedt hat ein unbekannter Schütze es offenbar auf

Katzen abgesehen. Er beschoss die frei laufenden Tiere und fügte zumindest einem

von ihnen tödliche Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Am Montag erschienen zwei Katzenhalter unabhängig voneinander auf dem Heider

Polizeirevier und erstatteten Anzeige, nachdem ein Unbekannter ihre Tiere mit

einem Luftgewehr beschossen und erheblich verletzt hatte.



Einer der Geschädigten gab an, dass seine Hauskatze, die regelmäßig im Freien

unterwegs war, seit Mitte November gesundheitlich abbaute. Ein Grund hierfür war

zunächst nicht ersichtlich. Am 9. Januar 2020 stellte ein Tierarzt dann jedoch

fest, dass im Kopf der Katze ein Projektil eines Luftgewehres steckte.

Mittlerweile ist der Vierbeiner leider verstorben.



Ebenfalls eine Schussverletzung erlitten hat Katze Mia auf einem Spaziergang

zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr am vergangenen Sonntag. Ein Geschoss aus einem

Luftgewehr traf den Stubentiger im Bereich des Beckens, ein Arzt entfernte den

Fremdkörper operativ. Ob das Tier überleben wird, ist noch unklar.



Während einer der Geschädigten im Nahbereich der Kirche wohnhaft ist, war das

Zuhause des erstgenannten Tieres im Nahbereich des Frischemarktes. Zeugen, die

in den jeweiligen Gegenden Schüsse wahrgenommen haben oder die ansonsten

Hinweise auf die Schützen geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide

unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



