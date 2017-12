Weddingstedt: Betonpfeiler weg - Zeugen gesucht!

von shz.de

erstellt am 04.Dez.2017 | 14:43 Uhr

Weddingstedt (ots) - Nicht gerade im Vorbeigehen dürfte der

Diebstahl eines Betonpfeilers in Weddingstedt von statten gegangen

sein, denn der Pfosten wird bei seiner stattlichen Größe mehrere

hundert Kilo gewogen haben. Wer kann Hinweise auf den Dieb geben?



Im Zeitraum vom 15. Juli 2017 bis zum 15. November 2017 verschwand

aus der Einfahrt zu einer Weide in der Feldmark zwischen Ostrohe und

Weddingstedt im Wildenmoorsweg ein Betonpfeiler, der dem Einhängen

eines Weidetores diente. Der Pfeiler war etwa zwei Meter hoch und 40

Zentimeter dick. Aufgrund der Schwere des Objektes dürfte der Dieb

mit einem Bagger oder Radlager zu Werke gegangen sein. Hinweise zu

dem Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich bei der

Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld









