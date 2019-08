Wattenbek/ Kreis RD-Eck: Zwei Verletzte bei Unfall am Reesdorfer Kreuz

von shz.de

14. August 2019, 12:13 Uhr

Wattenbek (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 49/ K

15, Reesdorfer Kreuz, wurden gestern (13.08.2019, 18 Uhr) zwei

Menschen verletzt.



Ein 75-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf die Kreisstraße aus

Reesdorf kommend. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines

47-jährigen zusammen, der mit seinem Mazda auf der L 49 Richtung

Autobahn unterwegs war.



Der Unfallverursacher wurde leicht, der Fahrer des anderen Wagens

schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser

nach Kiel und Neumünster gebracht. Beide PKW waren nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei Bordesholm schätzt

den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.



Neben dem Rettungsdienst und zwei Funkstreifen aus Bordesholm und

Molfsee war auch die Freiwillige Feuerwehr Wattenbek eingesetzt.



