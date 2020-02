Wasbek / Kreis RD-ECK - Feuer

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 11:23 Uhr

Wasbek / Kreis RD-ECK (ots) - 200211-3-pdnms Feuer in Wasbek



Wasbek / Kreis RD-ECK. Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro entstand heute

(11.02.20) beim Brand eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses in der Straße

Schmalenbrook. Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl wurden gegen 07.20

Uhr gemeldet. Bewohner aus fünf Wohneinheiten hatten das Gebäude vor dem

Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr

löschte das Feuer. Die Kriminalpolizei schließt einen technischen Defekt nicht

aus.



