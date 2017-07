Warnung vor Wunderheilerinnen

Ratzeburg (ots) - 22926 Ahrensburg Die Kriminalpolizei Ahrensburg

warnt vor angeblichen Heilerinnen, welche Bargeld zur Heilung in den

Händen halten müssten. Am 03.07.2017, gegen 12:00 Uhr, wurde eine 57

Jahre alte Ahrensburgerin auf dem Rathausplatz von einer unbekannten

Frau angesprochen. Diese Unbekannte sagte der Geschädigten auf den

Kopf zu, dass ihr Mann geheilt werden könne. Dafür müsse die

Ahrensburgerin ihr Geld von zuhause holen, damit die unbekannte Frau

es beim Beten in den Händen halten könne. Die vermeintliche

Wunderheilerin war in Begleitung einer weiteren Frau.



Die Geschädigte holte ihr Geld und übergab es der vermeintlichen

Heilerin, diese murmelte mehrere Gebeten und gab vor das Geld in die

Handtasche der Geschädigten zu stecken. Die Geschädigte stellte dann

bei der Arbeit fest, dass sich "ihre gesamten Ersparnisse" nicht in

der Handtasche befinden.



Die vermeintliche Heilerin wird wie folgt beschrieben:



- über 60 Jahre alt - russisch sprechend - blaue Augen -

dunkelblaue Weste - Jeans - Hut mit breiter Krempe - ca. 160 cm groß



Die Begleitung der Wunderheilerin wird wie folgt beschrieben:



- blonde Haare - russisch sprechend - ca. 180 cm groß - 30-35

Jahre alt - leichter Frühlingsmatel



Die Polizei rät zu äußerster Vorsicht, Betrüger denken sich immer

neue Maschen aus.









