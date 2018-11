Wanderup - Geschwindigkeitskontrolle/ Fahrzeug mit 108 km/h in der 50-er Zone gemessen

von shz.de

05. November 2018, 11:13 Uhr

Wanderup (ots) - Am Freitagnachmittag (02.11.18), führte das

Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord in der Zeit zwischen 13:00

Uhr bis 18:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Husumer Straße

in Wanderup durch. 50 km/h sind hier, innerhalb der geschlossenen

Ortschaft, erlaubt.



Während der beidseitigen Messung durchfuhren 2950 Fahrzeuge die

Messstelle, von denen 255 schneller als 58 km/h waren. Trauriger

Spitzenreiter war ein Autofahrer, der aus Richtung Husum kommend mit

108 km/h die Messstelle passierte. Hierzu muss ergänzt werden, dass

vor der eigentlichen Messstelle eine Geschwindigkeitsanzeigetafel

installiert war, die jedem Fahrzeugführer unübersehbar und frühzeitig

seine gefahrene Geschwindigkeit anzeigt!



Den Spitzenreiter erwartet eine Geldbuße von 280 Euro, die

Eintragung von zwei Punkten in das Fahreignungsregister sowie ein

zweimonatiges Fahrverbot. Da hier die Möglichkeit besteht, den

Vorsatz zu unterstellen, könnte es zu einer Verdoppelung der

Sanktionen kommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell