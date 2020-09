Wakendorf II - Polizei sucht Unfallfahrzeug

Avatar_shz von shz.de

07. September 2020, 10:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag (05.09.2020) ist es in der Naher Straße zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen.



Um 20:45 Uhr hörte eine Zeugin ein lautes Geräusch und stellte anschließend an dem am rechten Fahrbahnrand in Richtung Götzberg geparkten Skoda Octavia einen Schaden fest.



Der Skoda parkte zwischen dem Eichenkamp und der Sandbergstraße.



Der hintere Kotflügel war eingedellt, die hintere Stoßstange abgerissen und die Rückleuchte beschädigt.



Polizeibeamte aus Henstedt-Ulzburg nahmen eine Strafanzeige auf und stellten ein schwarzes Lüftungsgitter sicher, das von einem Audi Q5 stammt. Das Lüftungsgitter dürfte im Bereich des rechten Nebelschweinwerfers verbaut gewesen sein.



Die Ermittler suchen entsprechend nach dem/der FahrerIn des Audi und nach Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. die Identität des/der FahrerIn geben können.



Etwaige Beobachtungen bitten die Beamten unter 04193 9913-0 mitzuteilen.



