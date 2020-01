Wahlstedt und Tangstedt - Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Avatar_shz von shz.de

02. Januar 2020, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Einbrecher in Wahlstedt ließen nach dem Auslösen einer

Alarmanlage vermutlich aufgrund des Lärms von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei

sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben.



Am 30.12.19 teilte ein Sicherheitsunternehmen der Polizei mit, dass an einem

Einfamilienhaus in der Straße Im Holt Einbruchalarm ausgelöst worden ist. Die

Polizeibeamten stellten um 14:30 Uhr an dem Haus eine gewaltsam geöffnete

Terrassentür fest. Nach den Erkenntnissen der Polizeibeamten drangen die Täter

nicht in das Haus ein, sondern ergriffen nach dem Auslösen des Alarms die

Flucht.



Die Polizei sucht nun Zeugen, denen gegen 14:30 Uhr verdächtige Personen im

Bereich Im Holt/Bussardstieg/Habichtshorst/Am Eichengrund aufgefallen sind. Die

Kriminalpolizei Pinneberg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04101/2020

entgegen.



Im Ginsterweg in Tangstedt, Ortsteil Wilstedt-Siedlung, bemerkte die Bewohnerin

eines Einfamilienhauses am 30.12.19 gegen 13 Uhr fremde Personen auf ihrer

Auffahrt. Nachdem sie diese angesprochen hatte, sprangen sie über einen Zaun,

liefen zu einem Auto und fuhren weg. Die Frau stellte dann fest, dass die zwei

Männer zuvor offenbar trotz ihrer Anwesenheit durch die offene Haustür in das

Haus gegangen sind und aus verschiedenen Räumen Schmuck, Bargeld und eine

Ledertasche gestohlen haben.



Die beiden Männer konnten folgendermaßen beschrieben werden: etwa 30 bis 35

Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Möglicherweise

besteht ein Bezug zu einem hellgrauen Auto mit Hamburger Kennzeichen.



Zeugen, denen das graue Auto oder die beschriebenen Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040101/2020 mit der Kriminalpolizei in

Pinneberg in Verbindung zu setzen.



