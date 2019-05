Wahlstedt, Skandinavienstraße / Feuer in Reihenmittelhaus

von shz.de

14. Mai 2019, 10:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 14.05.19, brannte in

Wahlstedt ein Reihenmittelhaus. Der Hauseigentümer war gegen 01:30

Uhr wach geworden und hatte sofort Brandgeruch wahrgenommen. Beim

Nachschauen sah er, dass es im Kinderzimmer seines Sohnes brannte.

Der 11-Jährige hatte sein Zimmer bereits verlassen. Der 47-Jährige

weckte daraufhin seine Frau und seine 13-jährige Tochter, verließ mit

ihnen das Haus und verständigte die Einsatzkräfte. Rettungskräfte

brachten die Familie aufgrund des Verdachts auf eine

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte das Feuer

im Obergeschoss bereits nach einer knappen halben Stunde gelöscht.

Das Reihenmittelhaus ist aufgrund der Rauch- und Löschwasserschäden

derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die

Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.









