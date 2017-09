Wahlstedt/Negernbötel - Vier Autos aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Negernbötel - Unbekannte sind im Meisenweg in

der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Audi A6 eingedrungen und

haben Lenkrad und Beleuchtungsteile entwendet.



Wahlstedt - Sowohl in der Wittenborner Straße als auch im Elmhorst

drangen Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in die dort

abgestellten BMWs ein. Der/die Täter entwendete/n bei einem der

Fahrzeuge das Navigationsgerät.



Zu einer neuerlichen Tat kam es auch in der vergangenen Nacht in

Wahlstedt, An der Eiche. Hier war der Blinker eines Audi A8 das Ziel

der Diebe.



Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen

und bittet etwaige Zeugen, verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich

wie z.B. Personen oder Fahrzeuge unter 04551 884-0 mitzuteilen.



Weiterhin fordert die Polizei die Bevölkerung auf, wachsam zu sein

und Auffälligkeiten unmittelbar über die 110 zu melden.









