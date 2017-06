Wahlstedt, Kronsheider Straße / Polizei kontrolliert Teilnehmer einer größeren Veranstaltung im Clubhaus der Bandidos MC Northgate

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 03. Juni 2017, kam es zu

einer größeren Veranstaltung im Clubhaus der Bandidos MC Northgate,

der sein fünfjähriges Bestehen in Wahlstedt feierte.



Die Polizei kontrollierte mit einem starken Kräfteansatz an zwei

nahegelegenen Kontrollstellen bis ca. 22.00 Uhr sämtliche anreisende

Veranstaltungsteilnehmer. Vor Veranstaltungsbeginn wurde zudem das

Clubhaus der Bandidos nach gefährlichen Gegenständen und Waffen

aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Bad Segeberg durchsucht.

Die Durchsuchung des Clubhauses verlief negativ.



Insgesamt wurden 228 Personen kontrolliert, die aus dem gesamten

Bundesgebiet und zum Teil aus dem benachbarten Ausland kamen. Dabei

wurde ein Verstoß nach dem Vereinsgesetz (verbotenes Insigne)

festgestellt und zur Anzeige gebracht.



Die Kontrollmaßnahmen verliefen aus polizeilicher Sicht bisher

insgesamt ruhig und werden derzeit noch fortgesetzt.



