Wahlstedt, Industriegebiet / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstählen aus elf Lkw

12. November 2018, 13:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Samstag, den 10.11.18, 16:00

Uhr, bis Sonntag, den 11.11.18, 13:00 Uhr, kam es in Wahlstedt zu elf

Diebstählen aus Lkw. Die Sattelzugmaschinen standen auf

Industrieflächen in der Doktor-Hermann-Lindrath-Straße und der

Industriestraße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam

Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten unter anderem Steuergeräte,

Fahrtenschreiber und Klimabedienelemente. Die Sattelzugmaschinen

waren nicht mehr fahrbereit, so dass die betroffenen Unternehmen mit

entsprechenden Umsatzeinbußen rechnen. Der Gesamtsachschaden dürfte

daher im sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Bad

Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551-8840

um Hinweise.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell