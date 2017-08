Wahlstedt - Auto angefahren und geflüchtet

Bad Segeberg (ots) - Am Montagnachmittag ist auf dem Parkplatz

einer Arztpraxis bzw. Apotheke in der Waldstraße ein grauer Opel

Astra angefahren worden, wobei sich der Unfallfahrer unerlaubt

entfernt hat.



Die Fahrerin des Opels stellte ihren Wagen in eine frei Parklücke

auf dem ansonsten vollbesetzten Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr stellte

sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wahlstedt einen weißen

Klein-Lkw mit offener Ladefläche, der möglicherweise im Zusammenhang

mit dem Geschehen steht.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wahlstedt unter 04554

70510 in Verbindung zu setzen.









erstellt am 24.Aug.2017 | 16:03 Uhr