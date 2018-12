Wacken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

von shz.de

28. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Wacken (ots) - Am ersten Weihnachtsfeiertag hat ein Autofahrer in

Wacken einen parkenden Skoda angefahren und sich vom Ort entfernt,

ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht

nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.



Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Passant einen Wagen, der aus

Richtung Bokelrehm kommend die Bokelrehmer Straße befuhr. In Höhe des

Friedhofparkplatzes hielt der PKW und setzte beim Rückwärtswenden

gegen den Superb des Anzeigenden. Mit durchdrehenden Reifen brauste

der Unfallfahrer im Anschluss über die Bokelrehmer Straße in die

Straße Hoepen davon.



Laut dem Zeugen soll der Fluchtwagen ein Schrägheck mit schwarzem

Spoiler besessen haben. Möglicherweise war das Fahrzeug gelb, gold-

oder silberfarben. Wer ein solches Auto kennt oder ansonsten Hinweise

auf den Flüchtigen geben kann, sollte sich an die Polizei in

Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 wenden.



Merle Neufeld









