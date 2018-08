Wacken: Sonniges und friedliches Festival 2018

von shz.de

05. August 2018, 10:43 Uhr

Wacken (ots) - Genau wie die Anreise so verläuft auch die Abreise

nahezu reibungslos. Das gelungene Verkehrskonzept und die jahrelange

Erfahrung haben dazu geführt, dass die Wacken Fans inzwischen ohne

größere Behinderungen und Staus an dem Festival teilnehmen können.

Bis um 10 Uhr waren rund 50 Prozent der Besucher auf dem Heimweg.



Die Kontrollen von Polizei und Zoll haben in 11 Fällen zu

Blutproben geführt. 10 mal davon wegen Verdachts des

Rauschgiftkonsums. Der Konsum - insbesondere von Cannabisprodukten -

scheint wieder ein wenig zugenommen zu haben. Bei den Kontrollen aber

auch auf dem Gelände wurden etliche Rauschmittel sichergestellt.



Zu Beginn des Festivals kam es zunächst zu einem relativ

sprunghaften Anstieg von Diebstählen - insbesondere aus Zelten. In

der Nacht zu Freitag ist es der Polizei dann gelungen, eine Bande von

4 Briten festzunehmen, die bereits auf anderen Festivals durch sog.

Zeltschlitzen aufgefallen waren. Nachdem die 4 Diebe aus dem Verkehr

gezogen waren , gingen auch die Diebstahlstaten fast gegen null

zurück. Offensichtlich ist durch das - aus dem Verkehr ziehen - der

Diebe die bislang niedrigste Bilanz im Bereich der Eigentumsdelikte

zu verzeichnen. Während im Jahr 2017 noch 161 Taten zu verzeichnen

waren, waren es in diesem Jahr nur 77. Auch die Zahl der

Körperverletzungen ist mit 9 auf einem sehr niedrigen Niveau.

Allerdings waren auch im Vorjahr nur 12 zu verzeichnen.



Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr sind mit dem Verlauf des

Festivals mehr als zufrieden. Die Sicherheit auf dem Gelände konnte

wieder einmal sehr gut gewährleistet werden.



Neben der immer zu bedenkenden -allerdings eher abstrakten -

Gefahr von Anschlägen, hatten Polizei und Feuerwehr dieses Jahr durch

die extreme Trockenheit Vorsorge vor Brandentwicklungen zu treffen.

Der Mix aus Sensibilisierung der Fans und Wässerung der Flächen hat

sich bestens bewährt. Die Feuerwehr hatte sehr wenige Einsätze zu

verzeichnen. Anders sah es bei den Sanitätern aus: Durch die große

Hitze hat die Zahl der zu versorgenden doch ordentlich zugenommen.

Größere Verletzungen blieben jedoch eher die Seltenheit.



Insgesamt ist auch das WOA 2018 als sehr gelungen, sehr heiß und

wieder einmal äußerst friedlich zu bewerten.



Ein großes Dankeschön an die Metall- Fans: "Ihr seht zwar böse aus

und seid echt schrill - seid aber für die Polizei die besten Fans der

Welt !!!"



Stefan Hinrichs









