22. Juli 2019, 08:03 Uhr

Wacken



Polizei-Drohne unterstützt die Einsatzkräfte des W:O:A



Nur noch eine Woche, dann ist es wieder so weit, Europas größtes

Metal-Festival steht in den Startlöchern.



Auch in diesem Jahr wird die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor

Ort sein, um für die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer zu

sorgen.



Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wird in diesem Jahr eine

Drohne zum Einsatz kommen. Diese soll beim frühzeitigen Erkennen von

Gefahrensituationen im Bereich des Crowd-Managements, bei kritischen

Verkehrslagen, Brandlagen sowie allgemeinen Gefahrenlagen

unterstützen. Es werden grundsätzlich Übersichtsaufnahmen durch

Videobildübertragungstechnik gefertigt.



Die Drohne wird in der Zeit vom 31.07.2019 bis zum 03.08.2019 über

dem gesamten Camping-/Festivalbereich im Einsatz sein.



Die Polizei wünscht allen Festivalteilnehmern viel Spaß und eine

schöne Zeit in Wacken.



