Wacken: Ein entspannter Start in die Wacken-Woche!

31. Juli 2018, 09:33 Uhr

Wacken (ots) - Bereits gestern sind mehrere tausend Metal-Fans in

Wacken eingetroffen und haben ihre Lager auf den in diesem Jahr sehr

trockenen Campingflächen aufgeschlagen. Bei bestem Wetter war die

Stimmung bisher sehr entspannt - größere Verkehrsbehinderungen auf

den Zufahrtsstraßen oder Probleme bei der Befüllung der Flächen gab

es nicht.



Die Anreise der rund 21.000 Fans verlief aus Sicht der Polizei

reibungslos. Die Autobahn 23 war durchgängig ohne Behinderungen

befahrbar. Wie angekündigt, führten Einsatzkräfte von Polizei und

Zoll Anfahrtskontrollen durch. Sie checkten zahlreiche Fahrzeuge und

Insassen, die der Maßnahme verständnisvoll begegneten. Bei einer

Fahrzeugführerin aus Berlin verlief ein Drogenvortest positiv. Die

38-Jährige musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und

erhielt die Auflage, die nächsten vierundzwanzig Stunden ihr Auto

stehen zu lassen. Weil die Einsatzkräfte im Wagen der Dame zudem eine

geringere Menge Rauschmittle auffanden, muss sie sich nun wegen der

Drogenfahrt und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten.



Das Treiben auf dem Veranstaltungsgelände war insgesamt ruhig und

friedlich - einige wenige Anzeigen nahm die Polizei dennoch auf. So

waren am Abend auf dem Festivalgelände vier Frauen derart in Streit

geraten, dass sie sich schlussendlich gegenseitig körperlich

angingen. Ergebnis ist eine Strafanzeige wegen wechselseitiger

Körperverletzung. Gegen 22.40 Uhr kam es zu einer weiteren

Körperverletzung. Den Beschuldigten, der einen Atemalkoholtest mit

2,45 Promille absolvierte, nordeten die Einsatzkräfte

unmissverständlich ein und fertigten gegen ihn eine Strafanzeige.

Eine Person schlug kurz nach Mitternacht über die Stränge, indem sie

ein Stromaggregat beschädigte, was ein Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes meldete. Der Randalierer erhielt seitens der

Polizei eine deutliche Ansage und startet mit einer Anzeige wegen

Sachbeschädigung in die Festival-Woche.



Aus polizeilicher Sicht kann es so friedlich weiter gehen - eine

Konsequenz, die Störenfriede und Straftäter sich vor Augen halten

sollten, ist der Ausschluss von der Veranstaltung, der den einen oder

anderen Fan sicher mehr als traurig stimmen würde.



