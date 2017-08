Wacken: Das Gros der Besucher ist schon da

Wacken (ots) - Nachdem gestern bereits 50 bis 60 Prozent der

erwarteten Metalheads in Wacken eingetroffen sind, kam heute um 08.20

Uhr der legendäre Metaltrain aus München mit rund 500 weiteren

Besuchern in Itzehoe an. Müde werden die Reisenden sich nun bis nach

Wacken durchschlagen, wo die Stimmung bisher sehr friedlich war. Nur

wenige Straftaten gelangten der Polizei bis jetzt zur Kenntnis.



Gestern kontrollierte eine Streife um 16.20 Uhr nach einem Hinweis

auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Hohenhörner Straße in

Holstenniendorf den Fahrer eines Geländewagens. Der hatte sich

tatsächlich mit 3,32 Promille ans Steuer gesetzt, worauf die

Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme bei dem 54-Jährigen anordneten.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Drei

weitere Verkehrsteilnehmer mussten sich ebenfalls Blut abnehmen

lassen, weil bei ihnen der Verdacht bestand, dass sie unter dem

Einfluss von Drogen mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige winkt den Betroffenen nun.



Dienstagabend gegen 18.00 Uhr erlitt ein Mann Brandverletzungen,

als ein Bezinkanister aus Metall sich beim Betanken eines

Stromaggregats entzündete. Das Unglück ist vermutlich auf elektrische

Aufladung zurückzuführen. Zwei Helfer zogen sich ebenfalls

Verletzungen zu - alle Betroffenen kamen zunächst zur Versorgung in

das Zelt der Sanitäter.



"Gelegenheit macht Diebe..." - das musste ein Geschädigter

erfahren, der in seinem unverschlossenen Auto sein Handy und Bargeld

lagerte. Heute um 05.00 Uhr bemerkte er den Verlust seines Eigentums

und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.



Gestern um 18.30 Uhr stahl ein Unbekannter samt Schlüssel ein

Motorrad - eine rot-weiße Maschine von Honda mit kroatischen

Kennzeichen. Zeugen, die dieses Fahrzeug irgendwo entdecken, sollten

sich dringend an die Polizei wenden.



An dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle

Veranstaltungsbesucher, gut auf ihre Wertsachen aufzupassen und diese

möglichst bei sich zu tragen. Orte wie Schlafsäcke, Kopfkissen und

Zelte sind keine geeigneten Verstecke und machen es den Dieben sehr

leicht. Deutlich besser geeignet sind Brustbeutel oder aber die vom

Veranstalter angebotenen Schließfächer.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 02.Aug.2017 | 10:03 Uhr