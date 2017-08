Waabs / Kreis RD-ECK - Vorzelt brannte

Waabs / Kreis RD-ECK (ots) - 170811-2-pdnms Vorzelt brannte in

Waabs



Waabs / Kreis RD-ECK. Am Donnerstagabend (10.08.17, kurz nach 19

Uhr) wurde der Brand eines Wohnwagenvorzelts auf einem Campingplatz

in Waabs (Strandweg) gemeldet. Bereits einen Tag zuvor brannten zwei

Wohnwagen auf dem großen Platz aus. Siehe unsere Meldung

170810-1-pdnms. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Die Kripo

Eckernförde hat die Ermittlungen übernommen. Im Fall des abgebrannten

Vorzelts schließt die Polizei eine Brandlegung nicht aus. Ob die

Brände in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Brandorte wurden

beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 04351

/ 9080 an die Kripo in Eckernförde.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 11.Aug.2017 | 13:03 Uhr