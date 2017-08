Waabs / Kreis RD-ECK - Feuer auf Campingplatz

Waabs / Kreis RD-ECK (ots) - 170821-2-pdnms Feuer auf dem

Campingplatz Waabs



Waabs / Kreis RD-ECK. Am vergangenen Wochenende wurden Feuerwehr

und Polizei erneut auf den Campingplatz Waabs (Strandweg) gerufen. Am

19.08.17 kurz nach 21 Uhr brannte ein Vorzelt. Am 20.08.17 (gegen 20

Uhr) wurden Flammen an einem Vorzelt bemerkt, die von aufmerksamen

Nachbarn mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnten. Die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kripo Eckernförde hat auch in

diesen Fällen die Ermittlungen übernommen und geht von Brandlegungen

aus. Die Brandorte sind beschlagnahmt. Die Polizei bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04351 / 9080. Siehe auch

unsere Meldungen 170810-1-pdnms und 170811-2-pdnms.



