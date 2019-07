Vollerwiek: Alkoholisierte Frau überschlägt sich mit ihrem Auto

von shz.de

24. Juli 2019, 10:53 Uhr

Vollerwiek (ots) - Dienstagnacht (23.07.19), gegen 23:20 Uhr, fuhr

eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Dorfstraße in Vollerwiek

Richtung Sankt Peter-Ording. In einer scharfen Rechtskurve kam sie

von der Fahrbahn ab und fuhr nach links in den Graben. Der Wagen

überschlug sich. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.



Die Polizei stellte bei der Frau Beeinträchtigungen durch

Alkoholkonsum fest. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration

von über 1,7 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der

Führerschein wurde beschlagnahmt.









