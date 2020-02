Viele Verstöße auf einen Schlag

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 13:53 Uhr

Neumünster (ots) - Kiel. Bereits am 21.02.2020, gegen 19.30 Uhr, fiel einer

zivilen Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster im Stadtbereich Kiel

ein Audi auf, der trotz Dunkelheit ohne Licht geführt wurde. Bei der

anschließenden Kontrolle des Fahrers, gab dieser zunächst nicht nur falsche

Personalien an, sondern es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis, das Fahrzeug nicht versichert und es mit gestohlenen Kennzeichen

versehen war. Weiterhin stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und führte ein

Messer bei sich, welches dem Waffengesetz unterliegt. Den Fahrer erwartet nun

ein umfangreiches Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz,

Waffengesetz und des Fahrens unter Alkoholeinfluss.



