Versuchter Raubüberfall auf einen Supermarkt

18. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg

und der Staatsanwaltschaft Lübeck



Ammersbek



Am 17.12.2019, gegen 20.50 Uhr, kam es in der EDEKA-Filiale in Ammersbek zu

einem versuchten bewaffneten Raubüberfall.



Ein männlicher Täter betrat gegen 19.30 Uhr den EDEKA-Markt. Hier verschaffte er

sich auf bislang unbekannte Art Zutritt zum Büro des Marktleiters und hielt sich

dort verborgen. Gegen 20.50 Uhr begab sich ein 36-jähriger Mitarbeiter des

Marktes in das Büro des Marktleiters und wurde dort von dem Mann überfallen. Der

Täter führte hierbei eine Schusswaffe bei sich.



Der Markt war zu dieser Zeit bereits geschlossen. Kunden und andere Mitarbeiter

hielten sich nicht mehr im Gebäude auf.



Der Geschädigte leistete reflexartig Widerstand. Hieraus entwickelt sich ein

Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter den 36-jährigen mit der Waffe auf den

Kopf schlug. Trotzdem gelang es dem Geschädigten, den Mann aus dem Büro zu

drängen, woraufhin dieser das Gebäude fluchtartig durch den Hintereingang

verließ.



Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg



Der 36-jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Nach

bisherigem Erkenntnisstand ist nichts entwendet worden.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 1,90 m groß - Ca. 25 Jahre alt - Schlank - Sprach

hochdeutsch



Er war bekleidet mit:



- Dunkelblauer Jacke - Blauer Jeans - Blauen Turnschuhen mit

weißer Kappe vorne - Grauem Kapuzenpullover - Grauen Handschuhen -

Basecap



Die Polizei sucht Zeugen:



Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist vor oder nach der Tat

eine Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft?



Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der

Telefonnummer 04102 / 809-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



