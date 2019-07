Vermisster aus Stockelsdorf - Polizei bittet um Mithilfe

von shz.de

14. Juli 2019, 19:53 Uhr

Seit dem heutigen Sonntag, 14.07.2019, 13.30 Uhr, wird der

79-jährige Kurt Preuß vermisst. Herr Preuß ist im Seniorenwohnheim

Eichenhof in Stockelsdorf wohnhaft. Er ist dement und

orientierungslos und findet daher nicht alleine zurück. Herr Preuß

ist hager und 170cm groß. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. In der

Anlage befindet sich ein Foto des Vermissten



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die

Polizei über Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle

entgegen.









