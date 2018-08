: Vermisstenfälle auf der Elbe bei Kollmar

von shz.de

06. August 2018, 22:32 Uhr

Kollmar (ots) - Seit Sonntagnachmittag werden zwei Personen, die

in einem Boot auf der Elbe unterwegs waren, vermisst. Die

Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen -

aktuell gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus.



Gegen 14.30 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie ein führerloses Boot

mit Außenbordmotor mehrere hundert Meter entfernt auf der Elbe - in

Höhe Kollmar -kreiste und ein Mann im Wasser um Hilfe schrie. Der

Mann sei dann unter Wasser gegangen und nicht mehr aufgetaucht. Ein

Notruf sei sogleich abgesetzt worden.



Die vor Ort eingesetzten Suchmannschaften konnten das Boot bergen.

Die Insassen konnten nicht aufgefunden werden. In dem Boot wurden u.

a. Papiere und Kleidungsstücke gefunden. Es ist davon auszugehen,

dass es sich um zwei Personen im Boot gehandelt hat. Im Rahmen der

Suchmaßnahme erschien ein Mann und erkundigte sich nach dem

geborgenen Boot, da sein 18-jähriger Bruder aus Hamburg und sein

51-jähriger Vater aus dem Kreis Steinburg ebenfalls mit einem braun

weißen Boot mit Außenborder unterwegs waren. Er identifizierte das

Boot und die mitgeführten Sachen als Gegenstände seines Vaters und

seines Bruders.



Die Suchmaßnahme wurde um 18.00 Uhr eingestellt. Am heutigen Tag

sind weitere Suchmaßnahmen veranlasst worden. Die Wasserschutzpolizei

Hamburg und Brunsbüttel entsandten Boote. Von Cuxhaven unterstützte

das Küstenboot. Daneben wurden Suchmaßnahmen aus der Luft durch den

Polizeihubschrauber aus Hamburg und an Land durch die Polizeistreifen

durchgeführt. Auch eine Überprüfung der Anschriften verlief negativ.

Weitere Hinweise auf den Vermisstenfall konnten nicht erlangt werden.



Die Suchmaßnahmen werden am morgigen Dienstag fortgeführt.



Wer weitere Angaben zum Vermisstenfall machen kann, melde sich

bitte bei der Kripo in Itzehoe unter 04821 / 60 20.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell