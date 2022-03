Vermisste Person in Breiholz

Avatar_shz von

19. März 2022, 10:20 Uhr

Breiholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) -

Seit dem 18.03.2022 gegen 19.45 Uhr wird der 86 jährige Hans-Joachim L aus dem Seniorenheim Vor Anker in Breiholz vermisst.

Der 86 jährige Vermisste war am gestrigen Tag mit seinem 6 km/h schnellen E Roller gegen 13.30 Uhr am Seniorenheim Vor Anker in Breiholz losgefahren, gegen 14.30 Uhr wurde der Mann nochmal beim Netto Markt in Hamdorf gesehen, danach wurde der Vermisste nicht mehr gesehen.

Herr Hans-Joachim L. ist ca. 185-190 cm groß, er hat graue, nach hinten gekämmte Haare, er dürfte eine Fellmütze ( auch Russenmütze genannt) tragen, weiter ist er mit einer beigen Übergangsjacke sowie einer hellen Jogginghose bekleidet, er trägt Halbschule der Größe 46/47. Herr L. ist dement und seine Gehweise ist krumm, er geht an einem Gehstock.

Suchmaßnahmen in der Nacht durch Hubschrauber und Rettungshundestaffel verliefen bisher negativ, Herr L. konnte noch nicht angetroffen werden.

Wer Herrn Hans-Joachim L. sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, meldet dies bitte dem Polizeiruf 110 oder dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0431-1603333.

Ein Lichtbild des Vermissten kann über die Pressestelle angefordert werden. ( 04321-945-2222 )

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell