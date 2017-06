Vermisste Person (Bitte um Rundfunkdurchsage) - Korrekturmeldung

Ratzeburg (ots) - 23879 Mölln Seit Donnerstag, 29.06.2017, 11:00

Uhr, wird der 84-jährige Jürgen Stielau aus Mölln vermisst. Herr

Stielau wirkt deutlich jünger als 84 Jahre.



Herr Stielau benötigt Medikamente, so dass eine hilflose Lage

nicht auszuschließen ist. Er ist mit seinem SILBERGRAUEN Pkw Audi,

amtl. Kennzeichen RZ-JM 41, unterwegs.



Personenbeschreibung



- Bauchansatz

- ca. 160 cm

- lichte graue Haare, Stoppeln



Bekleidung: blaue Jogginghose, dunkelblauer Pullover, grüne Weste,

braune Schuhe und blaue Cappie



Es wird um entsprechende Veranlassung in Medien/Rundfunk gebeten.



Hinweise auf die vermisste Person bitte an jede

Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei in Ratzeburg 04541 /

809 - 0.









