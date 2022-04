Vermisste Person aus Bordersby

Avatar_shz von

19. April 2022, 22:47 Uhr

Brodersby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) -

Brodersby/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit dem 19.04.2022 wird der 50 Jahre alte Bilgin Örnek aus der Wohneinrichtung in Bordersby vermisst. Herr Örnek ist 150 bis 155 cm groß, hat kurze schwarze Haare. Er trägt ein schwarzes Brillengestell und hat ein Down-Syndrom, welches optisch sehr auffällig ist. Er ist bekleidet mit hellblauen Turnschuhen, einer dunklen Jeans und einer blauen Softshelljacke. Er könnte einen hellen Stoffbeutel bei sich führen, in dem sich meistens Zeitschriften, Steine und Spielzeugautos befinden. Des Weiteren dürften sich darin eine Wasserflasche und eine rosafarbene oder blaue Brotdose befinden. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Örnek geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kiel Tel.: 0431/1603333 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

