Vermisste Frau Nikola D. tot aufgefunden

18. Mai 2020, 10:42 Uhr

Ratzeburg (ots) - 18. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.05.2020 - Linau



Die seit dem 08.05.2020 vermisste 18-jährige Nicola D. aus Linau wurde am 17.05.2020 leblos aufgefunden.



Die Ermittler gehen von einem Tod ohne Fremdeinwirkung aus.



Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Suche nach der Vermissten und bittet die Medien, die in ihren Online-Portalen hinterlegten Fotos der 18-jährigen zu löschen.



