Vermisste 76-jährige wohlbehalten angetroffen - Fahndung wird zurückgenommen

30. Juni 2019, 13:13 Uhr

Wrist (ots) - 190630.1 Die seit gestern vermisste 76 - jährige

Jutta Z. aus Wrist wurde am heutigen Mittag im Bereich der

Ostseeküste wohlbehalten angetroffen.



Seit dem 29.06.2019 galt die leicht demente ältere Dame, die mit

unbekanntem Ziel von ihrem Wohnort aus mit ihrem PKW aufbrach, als

vermisst.



Es lagen erste Hinweise auf einen Campingplatz an der Ostsee vor,

in dessen Bereich sie heute gegen 12.00 Uhr schließlich gefunden

wurde.



Die Polizei kümmert sich gemeinsam mit den Angehörigen um die

weiteren zu treffenden Maßnahmen.



