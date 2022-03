Verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Neumünster

Avatar_shz von

08. März 2022, 07:39 Uhr

Neumünster (ots) -

Am 07.03.2022 gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kieler Straße 196 in Neumünster, bei dem ein 61 jähriger Neumünsteraner auf seinem Fahrrad schwer verletzt wurde.

Der 61 jährige Fahrradfahrer war auf dem falschen Radweg links aus Richtung Einfeld kommend in Richtung Innenstadt unterwegs.

Vom Gelände der SVG Tankstelle kam ein 51 jähriger VW Golf Fahrer und wollte nach rechts auf die Kieler Straße Richtung Einfeld einbiegen. Der 51 jährige fuhr langsam an die Straße heran und schaute nach links, um den fließenden Verkehr zu beobachten.

Der Radfahrer wollte in diesem Moment die Ein- und Ausfahrt der Tankstelle passieren, es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube des PKW und anschließend auf die Kieler Straße. Hierbei wurde der Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Ein Krankenwagen brachte den 61 jährigen Mann ins FEK nach Neumünster. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

