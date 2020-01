Verkehrunfall - vorübergehende Sperrung der AS Hornbek - 2. Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 18:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.01.2020 -

BAB A24 / AS Hornbek



Heute Morgen, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der BAB 24 Fahrtrichtung Berlin, kurz

vor dem Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Hornbek zu einem Verkehrsunfall.



Die Bergungsarbeiten sind noch immer im Gange. Der Abfahrtsbereich der AS

Hornbek und der rechte Fahrstreifen sind weiterhin gesperrt. Es hat sich

inzwischen ein Rückstau bis zur AS Talkau gebildet.



Es wird nachberichtet.



